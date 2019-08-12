https://static.news.ru/photo/8f4fb730-bcf0-11e9-af9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Изменения климата на Земле привело к нарушению устоявшихся воздушных потоков, сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. По словам климатолога, именно с этим связаны минусовые температуры, которые ожидаются в середине августа 2019 года в ряде регионов России.

Он пояснил, что в северо-западную часть страны приходят потоки из Атлантики. По мере движения по российским территориям они теряют водяной запас и теплеют. Однако в последнее время в этот процесс вмешиваются арктические потоки, которые оттесняют более тёплые атлантические, передаёт URA.ru .

Ранее News.ru писал, что температура в ряде российских регионов продолжит снижаться и достигнет минусовых значений уже в середине августа. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.