Киселёв о покушении на Соловьёва: «акция отчаяния Киева»

Дмитрий Киселёв / Фото Павел Кашаев/Global Look Press

Попытка совершить убийство российского журналиста Владимира Соловьёва является «акцией отчаяния» украинских властей, об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселёв, передаёт РИА Новости. По его мнению, на такой шаг Киев подтолкнули неудачи ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Журналистов расстреливали целенаправленно. Вот эта история, которая всплыла на днях, когда Владимира Соловьёва хотели взорвать. Понятно, что это всё акции отчаяния. Потому что они понимают, что конец близок. Националисты на Украине терпят поражение под натиском воинов с георгиевскими лентами, — сказал телеведущий.

27 апреля следствие озвучило имена троих подозреваемых в покушении на известного журналиста Владимира Соловьёва. СК РФ требует арестовать Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина. Позже информацию подтвердили в ведомстве.

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу. ФСБ объявила о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего.