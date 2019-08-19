https://static.news.ru/photo/0299edee-c27f-11e9-8866-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан стремиться к «живой и действенной» вере и оставаться верующими не только в храме, но и во всей своей повседневной жизни. Об этом он говорил в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где отслужил литургию в праздник Преображения Господня.

Никогда не связывайте свою принадлежность Церкви только с посещением храма, забывая об этой принадлежности, покидая его священные своды. Мы и там, в миру, должны оставаться учениками Спасителя, — сказал патриарх.

По его словам, православные христиане не должны переставать «быть верующими, когда они приходят к себе на работу, особенно когда они возвращаются в свои семьи», а главным образом — «если погружаются в конфликтные ситуации, которые испытывают нас на верность Господу».

18 августа патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга и призвал прихожан не забывать о его временной оккупации в советский период. Тогда здесь был музей атеизма, и верующие ходили туда, чтобы «увидеть красоту Божиего дома, временно оккупированного тёмной силой». Он подчеркнул, что позже произошло преображение духовной жизни и всего народа России, писал News.ru.