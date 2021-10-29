Кинолог рассказал, как правильно выгуливать чужих собак

До прогулки с чужой собакой необходимо узнать побольше информации о повадках и предпочтениях животного, с такой рекомендацией выступил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кинолог добавил, что на улице нужно вести себя максимально спокойно и успокаивать пса. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем, кто будет выгуливать незнакомую собаку, важно понимать, что ей потребуется адаптация и время для того, чтобы привыкнуть к новому человеку. Важно быть внимательным к питомцу и, конечно же, не отпускать его с поводка, — поделился советом Голубев.

Эксперт добавил, что при первом знакомстве следует протянуть руку открытой ладонью вверх, позволяя себя обнюхать. При этом он отметил, что разговаривать следует привычным голосом, ласково и дружелюбно. По словам Голубева, чтобы собака начала доверять постороннему человеку, необходимо время.

Ранее эксперт заявил, что осенью в дождливую погоду не рекомендуется выходить на улицу декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым псам и питомцам без шерсти. Если прогулка необходима, следует позаботиться о защите животного.