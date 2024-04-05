Кинолог раскрыл, как можно сэкономить на груминге питомца Кинолог Голубев: в целях экономии нужно научиться самому стричь когти собаке

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Чтобы сэкономить на стрижке своего домашнего питомца, можно научиться самостоятельно мыть, вычесывать колтуны и стричь собаке когти, а также отказаться от лишних аксессуаров, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При этом стрижку шерсти лучше доверить профессионалам.

Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам, — отметил эксперт.

Специалист объяснил, что самостоятельно можно выполнять гигиенический груминг, то есть мыть и сушить своего питомца, стричь ему когти, вычесывать колтуны и чистить уши и глаза. Кроме того, нужно регулярно осматривать собаку и проверять чистоту ее ушей, глаз и шерсти, которая может указывать на проблемы со здоровьем. Если вовремя заметить колтун на шерсти, его можно будет вычесать, а не отправляться за помощью к грумерам.

В целях экономии кинолог порекомендовал избавиться от лишних и непрактичных аксессуаров, например, бантиков, бабочек, блесток и страз. Также лучше отказаться от окрашивания шерсти, потому что красители могут вызвать аллергию у животного.

Ранее Голубев рассказал, как выбрать кличку для собаки. По его словам, она должна быть простой, короткой и звонкой.