Россиянам посоветовали, как выбрать кличку для собаки Кинолог Голубев: для собаки лучше выбрать звонкое и короткое имя

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Кличка — это самая часто произносимая команда для собаки, поэтому она должна быть простой, короткой и звонкой, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, лучше выбирать кличку из двух или трех слогов.

Куда проще повторить, например, кличку Рыжик, чем выговаривать Виолетту каждый раз, когда хотите подозвать к себе питомца. Лучший вариант — это выбрать звонкое и короткое имя, состоящее из двух, максимум трех слогов, — посоветовал специалист.

Кинолог отметил, что правильно подобранная кличка — это залог хороших отношений с питомцем. Чем проще произношение, тем быстрее собака будет отзываться на голос хозяина, а звонкое и короткое имя будет более понятно животному.

Можно выбрать необычное имя для собаки, но, если его тяжело будет ежедневно выговаривать, вероятно, возникнут проблемы, добавил эксперт. Длинная кличка может запутать питомца, например, в экстренных ситуациях, поэтому для таких случаев необходимо придумать короткую версию.

Ранее Голубев дал советы, как не потерять питомца в темное время суток. По его словам, следует использовать ошейник с маячком. Важно выбрать аксессуар с прочным карабином, чтобы он случайно не слетел во время прогулки.