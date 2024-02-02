Кинолог раскрыл главные ошибки, которые допускают при дрессировке собак Кинолог Голубев: нельзя запугивать собаку во время дрессировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из главных ошибок при дрессировке собак является запугивание питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что попытки доминировать над животным приводят к непослушанию и агрессии со стороны домашнего любимца.

Когда ты дрессируешь собаку, важно понимать, что метод кнута не работает. Запугивать, настаивать и пытаться постоянно доминировать над собакой — это путь к непослушному и агрессивному питомцу, — пояснил Голубев.

Также подход к дрессировке не должен быть бессистемным. Если отсутствуют правила, питомец не будет понимать, чего от него ждут. Важно четко установить границы дозволенного и всегда им следовать, чтобы собака была послушной и жизнерадостной. Голубев порекомендовал отказаться от чрезмерных нагрузок. Нужно учитывать индивидуальные особенности домашнего любимца и не ставить перед ним большое количество задач. Кроме того, следует хвалить питомца — одобрение для собаки является сигналом для повторения действий.

Кинолог ранее рассказал, что лучше всего питомцы реагируют на поощрение в виде лакомства, но со временем можно начать использовать словесную похвалу или игру. По его словам, мотивация помогает воспитывать и дрессировать собаку.