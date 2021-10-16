Киноэкипаж вернётся на Землю раньше, чем предполагалось

Роскосмос уточнил время посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем. Съёмочная группа вернётся на Землю на минуту раньше, чем планировалось. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган, — говорится в сообщении.

Первоначально планировалось, что космонавты приземлятся в 07:36 и на два километра ближе к городу. Тем не менее время и место посадки были скорректированы с учётом предполагаемого движения спускаемого аппарата.

Военнослужащие Центрального военного округа направили поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы» из Жезказгана и Каралыка для обеспечения посадки спускаемого аппарата, — добавляется в сообщении.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18».

Ранее космонавт Герой России Андрей Борисенко в разговоре с NEWS.ru рассказал о возвращении киноэкипажа с МКС. Он отметил, что реабилитация актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко должна пройти достаточно быстро, так как в космосе они были не так долго.