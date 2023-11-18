Киллер Саша Солдат на свободе: как убил Солоника, почему может разбогатеть Киллер 90-х Саша Солдат вышел из тюрьмы после 24 лет заключения

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Александр Пустовалов, ставший известным в 1990-е как киллер по кличке Саша Солдат, 18 ноября был освобожден из колонии строгого режима в Монино. Его признали виновным в убийстве 22 человек и назначили 24 года лишения свободы. Кто стал жертвой Пустовалова, как и когда его поймали, чем займется теперь — в материале NEWS.ru.

Кем был Пустовалов до Саши Солдата

Пустовалов родился 25 сентября 1973-го в Москве, рос в небогатой семье. Его мать работала воспитательницей в детском саду. В школе Пустовалов преуспел в дзюдо, получив спортивный разряд. Затем он вступил в народную дружину и помогал в работе сотрудникам милиции. Кроме того, Пустовалов учился в музыкальной школе.

После восьмого класса будущий киллер устроился на завод имени Хруничева, где отличался способностью выполнять операции, которые оказывались недоступными даже для опытных коллег. В 1991–1993 годах он служил в морской пехоте. Впоследствии Пустовалова не взяли в спецназ МВД РФ СОБР из-за отсутствия высшего образования, а в ППС он идти не захотел.

Как Пустовалов попал в ОПГ «Ореховская»

После драки в баре Пустовалов познакомился с членами организованной преступной группировки «Ореховская». Затем его приняли в ряды ОПГ. По информации СМИ, Саша Солдат стал телохранителем одного из лидеров ОПГ Сергея Буторина (Ося, отбывает пожизненное заключение) и его помощника Дмитрия Белкина (Белок, отбывает пожизненное заключение).

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Сергей Буторин

Самый известный «заказ» Саши Солдата

Самым известным «заказом» Пустовалова стало убийство другого киллера 1990-х Александра Солоника по кличке Македонский. Он сотрудничал некоторое время с «ореховскими». Сотрудникам органов правопорядка удалось задержать Солоника, но затем он сбежал из СИЗО и скрылся в Греции, где жил в арендованном Буториным доме.

«Он (Солоник. — NEWS.ru) хорошо стреляет, подготовлен физически, любит риск. Оставлять такого противника за спиной нельзя ни в коем случае», — сказал Буторин журналистам, уже находясь за решеткой, пишет РИА Новости. Именно он приказал Саше Солдату устранить киллера.

Российские оперативники установили местоположение Македонского и прилетели в Афины, но Пустовалов их опередил. Он не только выполнил задание, но и, по некоторым данным, имел отношение к анонимному звонку силовикам, после которого они получили коробку с картой местности и запиской: «Хотели Солоника — так забирайте».

В 20 км от Афин сотрудники правоохранительных органов обнаружили мешок с телом Македонского. Позже они нашли труп его подруги — финалистки конкурса красоты «Мисс Россия — 1996» Светланы Котовой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда задержали киллера

Сотрудники органов правопорядка задержали Пустовалова 19 ноября 1999-го. Он не оказал сопротивления. По словам полковника РУБОП в отставке Михаила Игнатова, Саша Солдат сотрудничал со следствием.

«Сопротивления не оказал, понял, что преступный путь закончился. Стал сотрудничать со следствием, честно рассказал, в каких эпизодах участвовал и по чьему поручению», — добавил Игнатов.

Оперативники заявили, что задержанный произвел на них впечатление эрудированного человека, располагал к себе, не отрекался от своих слов и все подтверждал в суде.

«После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне. У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось», — заявил Игнатов.

Как судили Пустовалова, где он отбывал наказание

Пустовалову трижды выносили приговор. В конечном итоге суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы, признав виновным в 22 убийствах, совершенных в Москве и Московской области. На вопрос о мотивах он ответил: «Я же солдат, а солдаты должны убивать».

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в ИК-9 Тверской области. С 2017-го он работал в колонии сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей. Саша Солдат дважды просил об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке. Оба раза суд ему отказал.

Силовики должны три года наблюдать за Пустоваловым после его освобождения. Два раза в месяц экс-киллер обязан отмечаться в полиции. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.

Фото: Михаил Фомичев Владимирский централ

Почему киллер не получил пожизненное за 22 убийства

Пустовалов не получил пожизненное за 22 убийства, так как мог сотрудничать со следствием, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он отметил, что санкция по уголовной статье за убийства по найму предусматривает наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

«В законодательстве нет абсолютно четких критериев, автоматически влекущих за собой строго определенную кару. Это сделано для того, чтобы каждый подсудимый понимал, что ему есть что терять и за что бороться. Например, можно деятельно помочь следствию изобличить сообщников и тем самым добиться для себя более мягкого приговора. Скорее всего, в случае с Сашей Солдатом имело место именно это — отсюда и приговор без пожизненного заключения», — сказал Исаев.

Он добавил, что утверждать это точно невозможно, поэтому за подробностями стоит обращаться к материалам дела. Исаев пояснил, что приговор всегда остается на усмотрение судьи.

Угрожает ли Пустовалову месть родных его жертв

Семьи убитых не станут мстить Пустовалову, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он отметил, что желавшие поквитаться с Сашей Солдатом «либо в могиле, либо получили пожизненное». Собеседник добавил, что родственники жертв экс-киллера «живут размеренной жизнью».

«Трудно сказать, будут ли семьи убитых мстить спустя 25-26 лет. Вряд ли. Там и родственников, может быть, нет наполовину. Если есть, то племянники, братья, сестры, они живут размеренной жизнью, криминальные разборки им не нужны. Почти все его жертвы имели отношение к преступному миру, за редким исключением. Кто хотел поквитаться — либо в могиле, либо на пожизненном», — отметил Игнатов.

Почему Саша Солдат может разбогатеть

Пустовалову не придется искать работу, рассказал Игнатов NEWS.ru. Эксперт не исключил, что Саша Солдат получит крупный гонорар за автобиографические книги или начнет консультировать киносценаристов. По его словам, Пустовалов всегда был начитанным человеком, он разбирается в музыке и «прекрасно играет на фортепиано».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игнатов подчеркнул, что Саша Солдат вряд ли вернется в криминал из-за склада ума и характера, а также по той причине, что «все его подельники, друзья-товарищи либо в могиле, либо на пожизненном».

«Он много читал в колонии, Пустовалов и до тюрьмы был начитанным, увлекался российскими и зарубежными философами, прекрасно играет на фортепиано, разбирается в музыке. Ему всего 50 лет, есть ради кого жить, у него семья. Может и не работать, а писать книги о своей жизни. Одни гонорары за книги будут какие... Или будет консультировать сценаристов. Он может стать творческой личностью», — отметил Игнатов.

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