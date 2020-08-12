Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян

https://static.news.ru/photo/5f550310-dc9c-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Kika Press/Global Look Press

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, несколько лет назад побывавший в Санкт-Петербурге на съёмках фильма «Джон Уик», рассказал, почему россияне редко улыбаются.

По словам артиста, россияне постоянно хмурые из-за специфической внешних условий, в которых они живут. Киану Ривз признался, что долго не понимал этой черты в жителях РФ, пока не пробыл в стране некоторое время, которое заняли съёмки.

Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе, — приводит слова актёра «Царьград».

Ривз добавил, что за внешней суровостью россияне прячут светлые души. К тому же в России, по его словам, люди очень гостеприимны и умеют отдыхать так, что ему «ещё на пару лет хватит».

Ранее американский актёр Киану Ривз рассказал, что чувствует себя «одиноким парнем», который надеется на внезапную любовь, но не может её найти из-за образа жизни. Он добавил, что чувствует себя «животным в клетке», так как он ведёт скромный образ жизни и покидает квартиру только из-за работы, писал NEWS.ru.