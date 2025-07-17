Кесадилья с курицей и сыром — мексиканский хит на вашем столе! Эта простая в приготовлении, но невероятно вкусная закуска покорит вас сочетанием хрустящей тортильи, сочной курицы и тягучего сыра. Идеальный вариант для быстрого ужина или дружеских посиделок — готовится за 30 минут, а съедается мгновенно!

Ингредиенты

Тортильи — 8 шт.

Куриное филе — 450 г

Сыр твёрдый — 100 г

Перец болгарский — 1 шт.

Лук красный — 1 шт.

Сальса — по вкусу

Кинза — по вкусу

Масло подсолнечное — 3-4 ст.л.

Порошок чили — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте полосками, обжарьте на 1 ст.л. масла до мягкости (5 минут). Курицу нарежьте кубиками, перец — соломкой. Добавьте к луку, жарьте 10-12 минут. Приправьте чили, солью и перцем. На тортилью нанесите 2 ст.л. сальсы. Выложите куриную начинку, сыр и кинзу. Обжарьте на масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавайте с дольками лайма и сметаной.

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