Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 10:30

Кесадилья с курицей и сыром — мексиканский хит на вашем столе!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кесадилья с курицей и сыром — мексиканский хит на вашем столе! Эта простая в приготовлении, но невероятно вкусная закуска покорит вас сочетанием хрустящей тортильи, сочной курицы и тягучего сыра. Идеальный вариант для быстрого ужина или дружеских посиделок — готовится за 30 минут, а съедается мгновенно!

Ингредиенты

  • Тортильи — 8 шт.
  • Куриное филе — 450 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Сальса — по вкусу
  • Кинза — по вкусу
  • Масло подсолнечное — 3-4 ст.л.
  • Порошок чили — 1 ч.л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте полосками, обжарьте на 1 ст.л. масла до мягкости (5 минут). Курицу нарежьте кубиками, перец — соломкой. Добавьте к луку, жарьте 10-12 минут. Приправьте чили, солью и перцем. На тортилью нанесите 2 ст.л. сальсы.
  2. Выложите куриную начинку, сыр и кинзу. Обжарьте на масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавайте с дольками лайма и сметаной.

Ранее мы готовили яйца «Акутагьчапа». Абхазская закуска с характером!

кесадилья
курица
сыр
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог раскрыла, как правильно ухаживать за кожей летом
Медведев нашел сходство между соседней страной и Третьим рейхом
Россиянам раскрыли, как получить компенсацию за ДТП с самокатчиком
Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ
Медведев раскрыл, какой будет денацификация Украины
Медведев обвинил Запад в ведении войны против России
Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ
Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов
Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР
В Бутово повязали знаменитую козью шайку
Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России
Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды
Видео задержания агента Киева под Воронежем слили в Сеть
В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов
Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»
В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете
Российские подростки стали массово «распинать» себя на крестах
Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки
В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов
Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.