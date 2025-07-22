Каждое лето собираем с семьей крыжовник на даче — все ради этого пирога

Каждое лето собираем с семьей крыжовник на даче — все ради этого пирога

Рассыпчатое тесто, ванильный аромат и кисло-сладкая начинка из крыжовника — такой пирог станет главным угощением к чаю. Легкая миндальная корочка добавляет хруст, а шарик мороженого превращает десерт в нечто особенное.

Ингредиенты:

сливочное масло — 250 г;

яйцо куриное — 3 шт.;

яичный желток — 4 шт.;

пшеничная мука — 500 г;

сахар — 235 г;

сахарная пудра — 110 г;

ванильный стручок — 1 шт.;

ванильная эссенция — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

крыжовник — 1 кг;

цельное молоко — 560 мл;

миндальные лепестки — 50 г;

сливочное мороженое — 80 г;

растительное масло — по вкусу.

Приготовление:

Из масла, сахара, желтков и муки замесить тесто. Убрать в холодильник на 30 минут. Из молока, яиц, сахара, крахмала и ванили сварить крем. Остывшее тесто распределить по форме, сверху выложить крыжовник и залить кремом. Посыпать лепестками миндаля и выпекать при 180 °C 40–45 минут. Подавать с мороженым.

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