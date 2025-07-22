Каждое лето собираем с семьей крыжовник на даче — все ради этого пирога

Рассыпчатое тесто, ванильный аромат и кисло-сладкая начинка из крыжовника — такой пирог станет главным угощением к чаю. Легкая миндальная корочка добавляет хруст, а шарик мороженого превращает десерт в нечто особенное.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 250 г;
- яйцо куриное — 3 шт.;
- яичный желток — 4 шт.;
- пшеничная мука — 500 г;
- сахар — 235 г;
- сахарная пудра — 110 г;
- ванильный стручок — 1 шт.;
- ванильная эссенция — 1 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- крыжовник — 1 кг;
- цельное молоко — 560 мл;
- миндальные лепестки — 50 г;
- сливочное мороженое — 80 г;
- растительное масло — по вкусу.
Приготовление:
- Из масла, сахара, желтков и муки замесить тесто. Убрать в холодильник на 30 минут.
- Из молока, яиц, сахара, крахмала и ванили сварить крем.
- Остывшее тесто распределить по форме, сверху выложить крыжовник и залить кремом.
- Посыпать лепестками миндаля и выпекать при 180 °C 40–45 минут.
- Подавать с мороженым.
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