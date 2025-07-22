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22 июля 2025 в 12:22

Каждое лето собираем с семьей крыжовник на даче — все ради этого пирога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рассыпчатое тесто, ванильный аромат и кисло-сладкая начинка из крыжовника — такой пирог станет главным угощением к чаю. Легкая миндальная корочка добавляет хруст, а шарик мороженого превращает десерт в нечто особенное.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 250 г;
  • яйцо куриное — 3 шт.;
  • яичный желток — 4 шт.;
  • пшеничная мука — 500 г;
  • сахар — 235 г;
  • сахарная пудра — 110 г;
  • ванильный стручок — 1 шт.;
  • ванильная эссенция — 1 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • крыжовник — 1 кг;
  • цельное молоко — 560 мл;
  • миндальные лепестки — 50 г;
  • сливочное мороженое — 80 г;
  • растительное масло — по вкусу.

Приготовление:

  1. Из масла, сахара, желтков и муки замесить тесто. Убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Из молока, яиц, сахара, крахмала и ванили сварить крем.
  3. Остывшее тесто распределить по форме, сверху выложить крыжовник и залить кремом.
  4. Посыпать лепестками миндаля и выпекать при 180 °C 40–45 минут.
  5. Подавать с мороженым.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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ягоды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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