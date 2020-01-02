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Вместо коньяка в российских магазинах часто можно встретить совершенно другой напиток. В лучшем случае это более дешёвый бренди, в худшем — и вовсе фальсификат, заявили эксперты.

По данным Роскачества, подделкой является каждая третья бутылка. В составе этих напитков были найдены искусственные ароматизаторы и спирты невиноградного происхождения. Это связано с тем, что коньячный спирт самый дорогой, а его имитации делать проще и быстрее, передаёт НТВ.

Коньячный спирт подменяют пшеничным и картофельным, они стоят в разы дешевле. Маскируют подделку красителями вроде жжёного сахара и ароматизаторами.

За такое нарушение закона, оказывается, в России не наказывают. Это — лазейка для производителей.

Минимальная стоимость бутылки хорошего коньяка — две тысячи рублей. Если напиток стоит дешевле пятисот рублей, то отношения к коньяку он уже не имеет. Скорее всего, это будет бренди. Тоже неплохой и безопасный напиток, просто его реальная стоимость существенно ниже.

Если же разбираться в брендах некогда или вовсе не хочется, эксперты советуют поступать просто: покупать коньяки, сделанные во Франции. Там методики контроля, которые всё никак не узаконят в России, уже давно на вооружении надзорных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал о росте с 1 января 2020 года минимальных розничных цен на коньяк, водку, бренди и ликёро-водочные изделия.