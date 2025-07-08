Картошечка с мясом: душевное блюдо для семейного ужина!

Когда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, я готовлю эту тушеную картошку со свининой. Аромат чеснока и перца, доносящийся с кухни, сразу собирает всю семью за столом! Это блюдо — настоящая классика домашней кухни, проверенная временем.

Секрет успеха — в правильном выборе мяса и соблюдении простой технологии. Я беру сочную свинину с небольшими прослойками жира — тогда картошка пропитывается мясным соком и становится особенно вкусной. Никаких лишних ингредиентов, только самые необходимые продукты!

Ингредиенты

Свинина (мякоть) — 350 г

Картофель — 8 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Вода — 0,5 стакана

Мясо нарезаем кубиками и обжариваем до румяной корочки. Добавляем лук и продолжаем жарить до мягкости. Картошку режем средними кусочками и отправляем к мясу. Вливаем горячую воду и тушим под крышкой на медленном огне около 20 минут. В самом конце добавляем толченый чеснок и перец — они придадут блюду тот самый аппетитный аромат домашней кухни. Подаем горячим, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

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