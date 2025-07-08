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08 июля 2025 в 17:00

Картошечка с мясом: душевное блюдо для семейного ужина!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, я готовлю эту тушеную картошку со свининой. Аромат чеснока и перца, доносящийся с кухни, сразу собирает всю семью за столом! Это блюдо — настоящая классика домашней кухни, проверенная временем.

Секрет успеха — в правильном выборе мяса и соблюдении простой технологии. Я беру сочную свинину с небольшими прослойками жира — тогда картошка пропитывается мясным соком и становится особенно вкусной. Никаких лишних ингредиентов, только самые необходимые продукты!

Ингредиенты

  • Свинина (мякоть) — 350 г
  • Картофель — 8 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Вода — 0,5 стакана

Мясо нарезаем кубиками и обжариваем до румяной корочки. Добавляем лук и продолжаем жарить до мягкости. Картошку режем средними кусочками и отправляем к мясу. Вливаем горячую воду и тушим под крышкой на медленном огне около 20 минут. В самом конце добавляем толченый чеснок и перец — они придадут блюду тот самый аппетитный аромат домашней кухни. Подаем горячим, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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