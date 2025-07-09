Картофельный салат по-критски! 4 ингредиента — и греческий шедевр готов! Это ароматное и простое блюдо с запечённым картофелем, луком и маслинами. Лимонный сок, оливковое масло и каперсы придают салату свежесть и пикантность, а запекание овощей раскрывает их вкусы максимально полно. Салат отлично подойдёт для лёгкого обеда, ужина или в качестве холодной закуски на праздничном столе.

Ингредиенты

Картофель молодой — 4 шт.

Лук репчатый крупный — 2 шт.

Маслины без косточек — 1 стакан

Оливковое масло — 6 ст. л.

Сок лимона — 1 шт.

Каперсы — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Противень накройте листом фольги, выложите вымытый и нарезанный неочищенный картофель, неочищенный лук и маслины. Накройте вторым листом фольги и поставьте в духовку при 200 °C на 40 минут. После запекания остудите овощи. Очистите картофель и лук, нарежьте ломтиками средней толщины. Переложите в миску. Приправьте солью, добавьте маслины, лимонный сок и оливковое масло. Вмешайте каперсы. Аккуратно перемешайте салат до однородности и подавайте к столу.

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