Картофельный салат по-критски! 4 ингредиента — и греческий шедевр готов! Это ароматное и простое блюдо с запечённым картофелем, луком и маслинами. Лимонный сок, оливковое масло и каперсы придают салату свежесть и пикантность, а запекание овощей раскрывает их вкусы максимально полно. Салат отлично подойдёт для лёгкого обеда, ужина или в качестве холодной закуски на праздничном столе.
Ингредиенты
- Картофель молодой — 4 шт.
- Лук репчатый крупный — 2 шт.
- Маслины без косточек — 1 стакан
- Оливковое масло — 6 ст. л.
- Сок лимона — 1 шт.
- Каперсы — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Противень накройте листом фольги, выложите вымытый и нарезанный неочищенный картофель, неочищенный лук и маслины. Накройте вторым листом фольги и поставьте в духовку при 200 °C на 40 минут. После запекания остудите овощи.
- Очистите картофель и лук, нарежьте ломтиками средней толщины. Переложите в миску.
- Приправьте солью, добавьте маслины, лимонный сок и оливковое масло. Вмешайте каперсы. Аккуратно перемешайте салат до однородности и подавайте к столу.
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