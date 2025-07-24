Картофельные завитушки с сыром! Простые, вкусные, хрустящие — 4 ингредиента. Это простая и оригинальная закуска, которая порадует вкусом и легкостью приготовления. Хрустящее картофельное тесто и ароматная сырная начинка создают идеальное сочетание для любого случая.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Мука пшеничная — 100 г

Сыр твёрдый — 100 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — 150–200 мл

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками, затем отварите в подсоленной воде около 15 минут до мягкости. Слейте воду и разомните картофель в пюре, после чего дайте ему немного остыть. Натрите сыр на мелкой терке. В глубокой миске соедините картофельное пюре, половину натертого сыра, муку и щепотку соли, тщательно вымешивая до получения однородного теста. Посыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра и нарежьте его на равные прямоугольные полоски. На край каждой полоски положите немного оставшегося сыра и аккуратно сверните рулетиком, защипывая края, чтобы начинка не вытекала. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжаривайте завитушки порциями до румяной золотистой корочки со всех сторон. Готовые завитушки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

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