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24 июля 2025 в 07:30

Картофельные завитушки с сыром! Простые, вкусные, хрустящие — 4 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные завитушки с сыром! Простые, вкусные, хрустящие — 4 ингредиента. Это простая и оригинальная закуска, которая порадует вкусом и легкостью приготовления. Хрустящее картофельное тесто и ароматная сырная начинка создают идеальное сочетание для любого случая.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 150–200 мл

Приготовление

  1. Очистите картофель и нарежьте его кубиками, затем отварите в подсоленной воде около 15 минут до мягкости. Слейте воду и разомните картофель в пюре, после чего дайте ему немного остыть. Натрите сыр на мелкой терке. В глубокой миске соедините картофельное пюре, половину натертого сыра, муку и щепотку соли, тщательно вымешивая до получения однородного теста.
  2. Посыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра и нарежьте его на равные прямоугольные полоски. На край каждой полоски положите немного оставшегося сыра и аккуратно сверните рулетиком, защипывая края, чтобы начинка не вытекала. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжаривайте завитушки порциями до румяной золотистой корочки со всех сторон. Готовые завитушки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Ранее мы готовили картофельные пончики «Смешарики»! Хрустяшки из 3 картошек, яйца и муки.

картофель
картошка
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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