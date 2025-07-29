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29 июля 2025 в 07:30

Картофельные бомбочки с курицей и сыром — идеальный перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные бомбочки с курицей и сыром — идеальный перекус! Эти ароматные закусочные кексы сочетают хрустящую картофельную корочку с сочной куриной начинкой и тягучим сыром. Удобный формат позволяет брать их с собой на работу или в дорогу.

Ингредиенты (6 порций)

  • Картофель вареный — 400 г (натертый)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г (натертый)
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Куриное филе отварное — 200 г (мелко нарезанное)
  • Сыр — 50 г (нарезанный кубиками)
  • Чеснок — 1 зубчик (измельченный)
  • Сметана — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Разомните вареный картофель вилкой, добавьте яйцо, муку, натертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. В отдельной миске соедините куриное филе, кубики сыра, чеснок и сметану — это будет начинка.
  2. Силиконовую форму для кексов смажьте маслом. Выложите картофельную массу, формируя углубления. В центр каждой «корзиночки» положите по ложке куриной начинки. Сверху закройте оставшейся картофельной смесью, разровняйте.
  3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките.

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картошка
курица
простой рецепт
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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