Картофельные бомбочки с курицей и сыром — идеальный перекус! Эти ароматные закусочные кексы сочетают хрустящую картофельную корочку с сочной куриной начинкой и тягучим сыром. Удобный формат позволяет брать их с собой на работу или в дорогу.

Ингредиенты (6 порций)

Картофель вареный — 400 г (натертый)

Яйцо — 1 шт.

Сыр твердый — 50 г (натертый)

Мука — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Куриное филе отварное — 200 г (мелко нарезанное)

Сыр — 50 г (нарезанный кубиками)

Чеснок — 1 зубчик (измельченный)

Сметана — 2 ст. л.

Приготовление

Разомните вареный картофель вилкой, добавьте яйцо, муку, натертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. В отдельной миске соедините куриное филе, кубики сыра, чеснок и сметану — это будет начинка. Силиконовую форму для кексов смажьте маслом. Выложите картофельную массу, формируя углубления. В центр каждой «корзиночки» положите по ложке куриной начинки. Сверху закройте оставшейся картофельной смесью, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките.

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