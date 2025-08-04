Картофель по-охотничьи — готовлю так, и семья сбегается на аромат

Картофель по-охотничьи — готовлю так, и семья сбегается на аромат

Такой рецепт выручит, когда хочется чего-то простого, но с характером. Картофель с румяной корочкой, пикантные сосиски и овощи создают насыщенный вкус.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

охотничьи сосиски — 300 г;

малосольные огурцы — 150 г;

красный перец — 1 шт.;

лук — 1 шт;

томатная паста — 70 г;

специи;

зелень.

Приготовление:

Нарезать картофель дольками и хорошо обсушить. Обжарить на большом количестве масла до румяной корочки, убрать со сковороды. В той же сковороде обжарить лук и перец, нарезанные кубиками. Добавить томатную пасту, прогреть 3–4 минуты. Положить кружочки сосисок и огурцов, обжарить еще 3 минуты. Вернуть картофель, приправить и перемешать. Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.

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