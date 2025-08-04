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04 августа 2025 в 17:58

Картофель по-охотничьи — готовлю так, и семья сбегается на аромат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой рецепт выручит, когда хочется чего-то простого, но с характером. Картофель с румяной корочкой, пикантные сосиски и овощи создают насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • охотничьи сосиски — 300 г;
  • малосольные огурцы — 150 г;
  • красный перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт;
  • томатная паста — 70 г;
  • специи;
  • зелень.

Приготовление:

  1. Нарезать картофель дольками и хорошо обсушить.
  2. Обжарить на большом количестве масла до румяной корочки, убрать со сковороды.
  3. В той же сковороде обжарить лук и перец, нарезанные кубиками.
  4. Добавить томатную пасту, прогреть 3–4 минуты.
  5. Положить кружочки сосисок и огурцов, обжарить еще 3 минуты.
  6. Вернуть картофель, приправить и перемешать.
  7. Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
картофель
колбаски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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