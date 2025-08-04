Картофель по-охотничьи — готовлю так, и семья сбегается на аромат

Такой рецепт выручит, когда хочется чего-то простого, но с характером. Картофель с румяной корочкой, пикантные сосиски и овощи создают насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- охотничьи сосиски — 300 г;
- малосольные огурцы — 150 г;
- красный перец — 1 шт.;
- лук — 1 шт;
- томатная паста — 70 г;
- специи;
- зелень.
Приготовление:
- Нарезать картофель дольками и хорошо обсушить.
- Обжарить на большом количестве масла до румяной корочки, убрать со сковороды.
- В той же сковороде обжарить лук и перец, нарезанные кубиками.
- Добавить томатную пасту, прогреть 3–4 минуты.
- Положить кружочки сосисок и огурцов, обжарить еще 3 минуты.
- Вернуть картофель, приправить и перемешать.
- Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.
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