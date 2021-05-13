Картины Шойгу выставили на благотворительный аукцион

https://static.news.ru/photo/7a6e08f2-b49d-11eb-a64a-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу выставил свои картины и другие работы на благотворительный аукцион «Творчество ради жизни», организованный благотворительным фондом Константина Хабенского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аукцион состоится 14 мая в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Нам нём будут представлены не только картины Шойгу, но и декоративная деревянная ваза, а также стол из дерева ручной работы. Во время мероприятия прозвучат рассказы из книги министра обороны «Про вчера» в исполнении актёров Константина Хабенского и Сергея Бурунова.

Собранные в рамках аукциона средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных фонда Хабенского — мальчиков и девочек с опухолями мозга, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что Шойгу принял участие в аукционе, потому что фонд оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы.

Отмечается, что за 13 лет работы фонда помощь была оказана более чем трём тысячам детей и молодым взрослым, ещё свыше 8,5 тысячи подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку. При этом более семи тысяч врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкирии «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей.