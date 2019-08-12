Только на днях мы удивлялись расторопности военкома ЗАО Москвы, приславшего повестку задержанному участнику несанкционированной демонстрации. Вот только призывавшийся на службу Марий Владимирович Цветков оказался на поверку журналистской Марией Цветковой, которая в силу гендерной причины никак, при всем своем патриотическом желании не могла пополнить армейские ряды.

Но чего не бывает в запарке, когда служивое сословие хочет проявить рвение. Вот другой не менее комедийный или наоборот прискорбный случай, смотря, с каких позиций его оценивать. А все дело в том, что в Карелии главы муниципальных советов и городских округов получили загадочное распоряжение вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник, курирующей весь социальный блок. Между тем, официальный документ за № 11843/02-07/А предписывал ответственным чиновникам ни много ни мало, как «принять меры по недопущению образовательной деятельности на территории республики Карелия». Вот так!

Но, думаю, местные чиновники — люди опытные, как любил повторять Юрий Лужков, с понятием. А потому не поспешили забить досками двери в общеобразовательные учреждения, не выволокли и не сожгли содержимое библиотечных полок, следуя известной заповеди героев Грибоедова. Помните? — «Чтоб в корне зло пресечь. Собрать все книги да и сжечь!». До радикальных мер по искоренению разных форм образования в Карелии дело все-таки не дошло. Спасло местное просвещение наша традиционная чиновничья неторопливость.

А потом все и разъяснилось. Просто в роковой фразе оказались пропущены два смысловых слова — «без лицензии». Именно не допустить безлицензионного образования и спешила вице-премьер. Да так спешила донести эту мысль до подчиненных по всей республике, что не вычитала ею же выпускаемое постановление. Но, слава Богу, все вовремя разрешилось без ущерба для интеллекта подрастающих поколений.

Так что, есть нечто, что связывает московских чиновников в погонах с карельскими коллегами. Эдакая спешка, вечная запарка. Желание поскорее отрапортовать, а там хоть и не рассветай.

Так что, вряд ли стоило удивляться и всем благоглупостям, которыми служивые люди в последнее время щедро делились с согражданами, предлагая не рожать, жить на три с половиной тысячи. А пенсионерам, этим баловням судьбы, вообще настоятельно рекомендовали выйти из зоны комфорта. Вот уже действительно прав был Козьма Прутков, завещавший чиновникам: не принимай неприятностей на свой счет, а относи их на казенный.