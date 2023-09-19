Кардиолог раскрыла, сколько минут в неделю нужно заниматься спортом Кардиолог Хачирова: человек должен заниматься спортом минимум 150 минут в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек должен заниматься физкультурой минимум 150 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75 минут при тяжелых нагрузках, рассказала NEWS.ru кардиолог Асият Хачирова. Медик отметила, что рассчитать максимально допустимый пульс для занятий спортом можно по формуле (220 — возраст) x 0,8.

ВОЗ рекомендует взрослым здоровым людям уделять умеренной физической активности минимум 150 минут в неделю или 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. Максимально допустимый пульс на тренировку рассчитывается по формуле: (220 — возраст) х 0,8. Вы не должны превышать полученную цифру во время тренировки. Все, что выше — работа на износ, — подчеркнула Хачирова.

Врач добавила, что во время занятий стоит ориентироваться и на самочувствие: признаками перенапряжения могут быть хроническая усталость, боли в сердце, затрудненное дыхание и длительное восстановление после тренировки.

Если вы только начинаете заниматься физкультурой или у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед началом тренировочного процесса, — заявила Хачирова.

Врач-терапевт Игорь Видяскин ранее перечислил основные признаки повышенного артериального давления. По его словам, это состояние дает о себе знать «мушками» и пятнами перед глазами, частыми головными болями в области затылка и сильной усталостью. Некоторые пациенты также могут испытывать проблемы с дыханием и неприятные ощущения в груди.