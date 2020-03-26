Введённые из-за коронавируса ограничения поставили предприятия социального питания на грань выживания. Они будут вынуждены приостановить работу, что в результате сорвёт выполнение поручения президента России Владимира Путина об обеспечении школьников едой. Об этом говорится в обращении Ассоциации предприятий отрасли социального питания к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе отмечается, что во всех образовательных учреждениях были объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. При этом система социального питания работает по постоплатной схеме: операторы несут все расходы, а затем в течение 30 дней после окончания расчётного периода происходит перечисление денег по контрактам. Во время остановки работы школ услуги по питанию не будут оказывать, тогда как предприятия уже потратились на закупку продукции, зарплату персоналу, социальные отчисления, налоги, аренду и ЖКХ.

Вместе с тем, согласно закону и поручению президента, предполагается обеспечить школьников с начала сентября бесплатным горячим питанием. Однако операторы в сложившихся обстоятельствах вынуждены приостановить работу, что в итоге приведёт к неисполнению условий названных документов, подчёркивается в обращении.

Авторы инициативы призывают премьера помочь отрасли за счёт введения различных мер поддержки. В их числе — налоговые каникулы по ряду платежей, мораторий на взимание арендной платы и оплату услуг ЖКХ, а также беспроцентные кредиты с отсрочкой выплаты основного долга. Всё это будет способствовать сохранению функционирования предприятий и рабочих мест, что позволит после окончания пандемии коронавируса быстро выйти из кризиса и выполнить поручения президента, убеждены в ассоциации.

Операторам социального питания трудно переориентироваться на другие виды заработка. В этом заключается их основная трудность, рассказал NEWS.ru президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов.

Александр Кряжев/РИА Новости

В принципе, вся эта отрасль живёт в очень жёсткой, зарегулированной экономической реальности. Других клиентов, кроме тех, которые оказались в учреждениях, привлечь возможности нет. Собственно, они могут осуществлять только одну функцию: приготовление готовой еды тем контингентам, которые находятся в учреждениях. Нельзя использовать эти помещения и производственные площади для других целей. Владимир Чернигов президент АНО «Институт отраслевого питания» президент АНО «Институт отраслевого питания»

В случае дальнейшего развития пандемии и продолжающегося после 12 апреля карантина слабые компании уйдут с рынка, отметил Чернигов. Прежде всего это индивидуальные предприниматели и организации, обеспечивающие питанием 1–3 школы. Легче придётся тем, у кого шире сеть сбыта.

Из-за большого оборота и низкой маржи дополнительный доход можно извлекать только за счёт оптового звена. Чем больше объём реализации, тем больше объём закупок. Если ты покупаешь 100 кг куриной грудки, то у тебя одна цена. А если ты покупаешь 10 тонн, то отпускная цена та же самая, а закупочная будет существенно отличаться. И это касается всего ассортимента: соков, хлеба, молочной группы, круп, сухофруктов. Поэтому те, кто обладает на этом рынке объёмами, они, наверное, будут устойчивее, — добавил он.

Чернигов отметил, что президент России 25 марта в обращении заявил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Эксперт надеется на то, что они позволят сгладить влияние эпидемиологического карантина на сферу школьного питания.

При этом руководитель ООО «Мордовская кейтеринговая компания» Тимофей Фионов в разговоре с NEWS.ru заявил, что ситуация с коронавирусом затронула предприятия соцпитания не более остальных. Вместе с тем организации заведомо допускают возникновение кризисных периодов.

Продление карантина, безусловно, принесёт некие убытки. Паники у нас нет. Мы все знаем, что на этом рынке есть каникулы. Мы прекрасно понимаем и закладываем в свои бизнес-планы, когда дети уходят на карантин по гриппу в феврале, в марте. Они могут уходить, могут не уходить. В любом случае такие ситуации закладываем. Летние каникулы. Поэтому сказать, что всё, пропасть, — такого нет. Ситуация напряжённая, период надо прожить. Тимофей Фионов руководитель ООО «Мордовская кейтеринговая компания» руководитель ООО «Мордовская кейтеринговая компания»

Фионов добавил в беседе с NEWS.ru, что выполнить поручение президента о питании школьников будет сложно, но основания для его срыва отсутствуют.