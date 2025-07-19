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19 июля 2025 в 12:15

Капуста и баклажаны в банке: хрустящий салат на зиму без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты с баклажанами в банке — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где хрустящая капуста сочетается с нежной текстурой баклажанов и пряным маринадом. Готовится без стерилизации.

Для приготовления нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 500 г баклажанов кубиками (предварительно посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь), добавьте 2 нарезанных сладких перца и 1 морковь соломкой. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца и 3 лавровыми листами. Овощи плотно уложите в банки, залейте кипящим маринадом, добавьте по 2 зубчика чеснока и зонтик укропа в каждую банку.

Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Через две недели салат готов — он отлично дополнит мясные блюда и станет вкусным напоминанием о лете зимой!

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баклажаны
соленья
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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