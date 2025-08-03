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03 августа 2025 в 09:01

Капуста без гусениц и вредителей — не сказка, а реальность: лайфхак с солью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста без гусениц и вредителей — это не сказка, а реальность. Рассказываем лайфхак с солью, который станет мощным щитом для кочанов!

Растворите 100 г крупной соли в 10 л теплой воды и тщательно опрыскайте листья капусты утром в сухую погоду — этот солевой щит эффективно отпугивает крестоцветных блошек, гусениц и слизней. Соль создает на листьях защитную пленку, которую вредители не переносят, при этом не вредит самой капусте. Для лучшего прилипания добавьте в раствор 1 ст. л. жидкого мыла.

Обработку повторяйте каждые 10 дней, особенно после дождя. Важно: не превышайте концентрацию, чтобы не вызвать ожоги листьев! Этот дешевый метод особенно хорош в августе, когда химические обработки уже нежелательны. Дополнительный бонус — соль улучшает вкус капусты, делая ее более сочной и хрустящей.

Ранее были названы подкормки, которые сделают томаты сладкими и мясистыми.

капуста
вредители
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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