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Канун 8 Марта: люди сметают цветы с прилавков на Рижском рынке
Общество

Канун 8 Марта: люди сметают цветы с прилавков на Рижском рынке

11:58, 07 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Накануне Международного женского дня жители Москвы традиционно штурмуют Рижский цветочный рынок на северо-востоке столицы. Толпы людей с цветами можно встретить уже от станции метро «Марьина Роща». В торговых рядах необыкновенный ажиотаж, они пестрят разноцветными букетами и создают праздничное настроение. О том, как выглядит одна из главных цветочных точек Москвы, — в галерее NEWS.ru.

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветы с прилавков на Рижском рынке

Сергей Булкин/NEWS.ru

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