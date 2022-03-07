Канун 8 Марта: люди сметают цветы с прилавков на Рижском рынке

Накануне Международного женского дня жители Москвы традиционно штурмуют Рижский цветочный рынок на северо-востоке столицы. Толпы людей с цветами можно встретить уже от станции метро «Марьина Роща». В торговых рядах необыкновенный ажиотаж, они пестрят разноцветными букетами и создают праздничное настроение. О том, как выглядит одна из главных цветочных точек Москвы, — в галерее NEWS.ru.