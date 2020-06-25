Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась шокирующей историей из своего прошлого. Она призналась, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытался до неё домогаться.
Журналистка рассказала, что она была в Грузии на президентском приёме. В какой-то момент тогдашний лидер страны начал распускать руки. Политик схватил Канделаки и прижал к себе.
Там дошло до драки, — отметила светская львица в эфире YouTube-шоу «Подруги».
Канделаки начала проклинать Саакашвили и требовать, чтобы он прекратил приставать к ней.
И я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу, — привела теледива свои слова.
Ведущая пояснила, что у грузин есть традиция хоронить великих правителей в Светицховели (святое место, в котором прах политиков укладывают под плиту храма, чтобы люди могли ходить по нему).
Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога ступила, — подчеркнула Канделаки.
В итоге у неё произошёл с Саакашвили «дичайший скандал».
Канделаки не раз признавалась, что ненавидит Саакашвили. Она считает, что из-за него Грузия обеднела. А теперь, по её словам, он разоряет Украину.
Как писал NEWS.ru, Канделаки дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы телеведущая ответила на несколько вопросов, которые касаются её личной жизни. В частности, она опровергла слухи о романтических отношениях с олигархом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен