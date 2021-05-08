Камчатка открыла День Победы первым парадом

Парад Победы состоялся первым в стране на Камчатке. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском пришли свыше тысячи человек, сообщает Пятый канал.
Парадные расчёты
Отметить День Победы жители Камчатки пришли семьями. Почти каждый держал табличку с фотографией героя Великой Отечественной войны. По окончании торжественной части к мемориалам были возложены венки.
В городе по случаю 76-й годовщины Победы пройдёт большое количество мероприятий. Это концерты, театрализованные представления, а также выставка военной техники.
В 22:00 по местному времени в Петропавловске-Камчатском прогремит салют.
Как сообщалось ранее, космонавты, находящиеся в данный момент на орбите, поздравили землян с 76-й годовщиной Победы. Пётр Дубров, Олег Новицкий, Марк Ванде Хай пожелали жителям планеты мирного неба, здоровья, благополучия и радости.