Камчатка открыла День Победы первым парадом

https://static.news.ru/photo/4a17ba9a-b079-11eb-9eb0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы состоялся первым в стране на Камчатке. Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны в Петропавловске-Камчатском пришли свыше тысячи человек, сообщает Пятый канал.

Парадные расчёты выстроились на главной площади города в 11:00, это рота почётного караула, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, кадеты, «Юнармия». Они прошли маршем и спели «Девятый батальон» и «День победы». Праздничные композиции вслед за ними исполнил оркестр.

Отметить День Победы жители Камчатки пришли семьями. Почти каждый держал табличку с фотографией героя Великой Отечественной войны. По окончании торжественной части к мемориалам были возложены венки.

В городе по случаю 76-й годовщины Победы пройдёт большое количество мероприятий. Это концерты, театрализованные представления, а также выставка военной техники.

В 22:00 по местному времени в Петропавловске-Камчатском прогремит салют.

Как сообщалось ранее, космонавты, находящиеся в данный момент на орбите, поздравили землян с 76-й годовщиной Победы. Пётр Дубров, Олег Новицкий, Марк Ванде Хай пожелали жителям планеты мирного неба, здоровья, благополучия и радости.