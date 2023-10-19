Какой курс доллара сейчас в России, что с ним будет в 2024 году Опрошенные ЦБ аналитики снова ухудшили прогноз по рублю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, снова ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023 год и на последующие три года, следует из данных ЦБ РФ. Что об этом известно?

Какие прогнозы дают аналитики по курсу рубля

Несмотря на недавнее укрепление рубля, в будущем аналитики ждут ослабления российской валюты. По данным ЦБ, в 2024 году средний курс составит 94 рубля за доллар, в 2025 году — 97,5 рубля за доллар.

В рамках опросов, проведенных в июле, сентябре и ранее, эксперты уже пересматривали свои прогнозы по курсу в худшую сторону. Аналитики считают, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году составит 86 рублей. В сентябре участники опроса прогнозировали курс в 85,5 рубля за доллар.

Прогнозы на последующие три года хуже: в 2024 году, по мнению аналитиков, средний курс рубля к доллару составит 94 рубля, месяцем ранее они предсказывали курс в 89,9 рубля за доллар в этом же отчетном периоде. Прогноз на 2025 год ухудшен с 90,8 до 97,5 рубля за доллар, на 2026 год — с 92 до 98,2 рубля.

Какие прогнозы дают аналитики по инфляции

Специалисты также пересмотрели ожидания по инфляции. Месяцем ранее они считали, что по итогам этого года цены вырастут на 6,3%, в октябре они ухудшили свой прогноз до 7%. К обозначенной Банком России цели в 4% инфляция вернется в 2025 году, считают аналитики.

При этом прогноз по темпам роста ВВП улучшен. По мнению экспертов, по итогам 2023 года прирост составит 2,5% против 2,2%, спрогнозированных ранее. В последующие три года ВВП будет расти на 1,5% в год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие прогнозы дают аналитики по ключевой ставке ЦБ

Эксперты пересмотрели свои ожидания относительно ключевой ставки ЦБ: в 2023 году средняя ключевая ставка составит 9,8% (ранее было 9,3%), а в 2025 году — 12,6% вместо ранее спрогнозированных 10%. Ожидаемый уровень ключевой ставки на 2026 год — 8,2%.

Ранее сообщалось, что российские банки ожидают повышение ключевой ставки в октябре этого года. Специалисты, опрошенные изданием РБК, утверждают, что на это указывает рост долга сектора перед регулятором.

«В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ. Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября», — сообщил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Объем заимствований банков у регулятора к 12 октября вырос до 6,98 трлн рублей. Уже 13 октября эта сумма подскочила до 7,14 трлн, а 17 октября упала до 3,27 трлн рублей.

Зампред Банка России Алексей Заботкин также рассказал, что ЦБ РФ не исключает дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для достижения инфляции в 4% в 2024 году. Регулятор в сентябре спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году будет в диапазоне 11,5–12,5%.

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