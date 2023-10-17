Google уранил курс доллара к рублю Сервис Google из-за ошибки показывал курс доллара в 62 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевая платформа Google неправильно отобразила значение курса доллара к рублю, обрушив его более чем на 30% относительно реальных котировок, пишет РБК. Около 21:20 по московскому времени сервис показывал стоимость доллара в районе 62,62 рублей, в то время, как по завершении основной торговой сессии на Московской бирже курс пары USDRUB составил 97,3975 рублей.

Последний раз курс доллара на уровне 62,62 рубля был зафиксирован десять месяцев назад, 12 декабря 2022 года. Сбой затронул и другие валютные пары, включая швейцарский франк (69,58 рублей в Google против 107,77 рублей по курсу Центрального банка) и фунт стерлингов (76,46 рублей в Google против 118,11 рублей по курсу Центрального банка).

Проблемы с отображением данных в Google могли возникнуть и ранее. Например, график биткоина в Google показывал неверные котировки с 21:05 до 21:30 по московскому времени. К 21:35 мск курс доллара в сервисе Google вновь вернулся к близким к реальным значениям.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что до выборов президента власти будут стараться любыми способами стабилизировать курс рубля. Указ президента Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами может оказаться не единственной мерой по ужесточению валютного контроля, поэтому у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам, считает эксперт.