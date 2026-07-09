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09 июля 2026 в 18:09

Как созрела вишня — сразу пеку классический клафути: нежнее пирога и проще любой шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Как только появляется свежая вишня, первым делом пеку именно клафути. У этого французского десерта удивительная особенность: готовится проще обычного пирога, а получается настолько нежным, что его легко принять за воздушный сливочный крем с сочными ягодами.

Тесто лишь подчеркивает вкус вишни, не перебивая ее сладко-кислые нотки. Сверху появляется румяная корочка, внутри — мягкая, почти кремовая текстура. Такой десерт одинаково хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: вишня (свежая или размороженная без лишнего сока) — 450 г, сливки 20% — 400 мл, яйца — 4 шт., пшеничная мука — 100 г, сахар — 70 г, сливочное масло — 10 г, миндальный ликер — 2 ст. л. (по желанию), соль — 1 щепотка, сахарная пудра — для подачи.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и равномерно распределите вишню. Если используете замороженную ягоду, заранее полностью разморозьте ее и хорошо слейте выделившийся сок. Яйца взбейте с сахаром до однородности, добавьте щепотку соли, затем всыпьте муку и тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков.

Влейте сливки, добавьте миндальный ликер и еще раз перемешайте до гладкой консистенции. Получившимся жидким тестом залейте вишню и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40–45 минут. Клафути должен хорошо подняться, приобрести румяную корочку, а середина останется слегка дрожащей — после остывания она станет плотнее. Перед подачей дайте десерту немного остыть и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Проверено редакцией
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