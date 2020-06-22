Традиционно каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году эта дата актуальна как никогда — врачи уже несколько месяцев самоотверженно борются с пандемией COVID-19.

Редакция NEWS.ru поздравляет всех медицинских сотрудников с их профессиональным праздником и благодарит за героический труд в это непростое время.