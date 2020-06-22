Сегодня, 22 июня, в России — День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад в четыре часа утра началась война. По всей стране проходят памятные акции. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. На церемонии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Подробности мероприятий — в галерее NEWS.ru.
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
Киселев Сергей/АГН «Москва»
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