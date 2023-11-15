Как может выглядеть альтернативный железнодорожный маршрут в Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

У моста через Керченский пролив должна появиться альтернатива. Об этом в числе первых заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов. Если этот проект реализуют, добраться до полуострова можно будет по новой железной дороге, которая пройдет по новым территориям — ДНР, Запорожской и Херсонской областям.

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что новая железная дорога вероятнее всего пройдет из Таганрога через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Расстояние между Таганрогом и Мелитополем составляет менее 300 километров. В Таганрог поезда ходят из Ростова-на-Дону, а от Мелитополя есть железнодорожный путь в направлении крымского Джанкоя.

О том, как может выглядеть альтернативный керченскому мосту железнодорожный путь с «материка» в Крым, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru