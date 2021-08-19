Кадыров поделился снимком своих детей

На своей странице во «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с детьми. По его словам, снимок был сделан в День Ашура, священный для мусульман день.

Мы провели время, сочетая приятное с полезным. Отведав вкусные блюда национальной кухни, поговорили о Коране и сунне, шариате и тарикате, о жизни и деятельности Посланника Аллаха, сподвижников и эвлия, истории Ислама. Также речь шла о наших обычаях и традициях. Конечно же, мы с Медни Мусаевной говорили с детьми и о предстоящей учёбе, — поделился Кадыров.

Он также опубликовал видео, где вместе с женой и детьми сидит за праздничным столом. В ходе торжественного мероприятия Кадыров подарил детям подарки, а также расписался на их футболках со своим изображением.

Ранее комментарий советника главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адама Шахидова о талибах (представители террористического движения, запрещённого в России) исчез с его страницы. Он разместил пост с призывом понять позицию ахлю-сунна. За этим последовал комментарий одного из пользователей, который задал Шахидову вопрос, являются ли талибы красавчиками, и Шахидов ответил утвердительно: «матуридиты-ханафиты всегда красавчики».