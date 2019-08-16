https://static.news.ru/photo/4504a5d4-c036-11e9-babe-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз проявил широту души, принеся извинения самому юному чеченскому блогеру. Руководитель республики признался, что забыл поздравить мальчика с шестилетием.

Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини! Поздравляю тебя от души, — извинился Кадыров.

Мальчик обиделся на главу региона за то, что тот не поздравил его с днём рождения. Юный блогер заявил, что это было самое обидное на его празднике, отмечает « Комсомольская правда ».

Ранее, как писал News.ru, Кадыров рассказал, о чём разговаривал с президентом Владимиром Путиным после убийства отца. По его словам, он объявил главе государства о готовности «быть с Россией», если получит возможность восстановить регион и остаться с мусульманской верой.