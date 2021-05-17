Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на повышение квалификации рабочих

https://static.news.ru/photo/1d228fa8-b7b1-11eb-b0e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство направит более 1 млрд рублей на повышение квалификации рабочих в рамках национального проекта «Производительность труда». Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Документы были подготовлены Минэкономразвития. Они предусматривают выделение из федерального бюджета предприятиям — участникам нацпроекта субсидий на повышение квалификации рабочих и реализацию мероприятий, направленных на формирование движения рационализаторов по стандартам «Ворлдскиллс». Средства будут предоставляться до 2024 года.

Первый зампред председателя правительства и куратор нацпроекта Андрей Белоусов отметил важность создания условий для повышения конкурентоспособности российской промышленности на внешних рынках и помощи предприятиям в получении ориентиров и стандартов профессионализма на высокотехнологичном производстве. По его словам, для этого необходимо возродить и поддерживать движение рационализаторов.

Предполагается, что обучение по стандартам «Ворлдскиллс» до конца 2024 года пройдут 70 тысяч сотрудников, ещё 100 тысяч пополнят ряды рационализаторов.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит более 22 млрд рублей на программу сохранения рабочих мест в стране. По словам Мишустина, эта программа доказала свою эффективность. Большая часть предприятий-участников смогла сохранить число сотрудников на допандемийном уровне.