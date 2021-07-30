Кабмин утвердил постановление о выплатах на школьников со 2 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей начнутся со 2 августа. Об этом говорится на сайте кабмина.

Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника, — приводятся в сообщении слова премьера.

Он уточнил, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, раньше также начнутся выплаты семьям, в которых воспитываются и обучаются люди от 18 до 23 лет с ограничениями по здоровью.

Ранее президент России Владимир Путин призвал начать единовременные 10-тысячные выплаты на школьников досрочно — с 2 августа. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что технически 17 млн детей могут получить выплаты уже в понедельник, 2 августа.