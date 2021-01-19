Кабмин собирается повысить утилизационный сбор на автомобили

https://static.news.ru/photo/5dcf8700-5a77-11eb-ac4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России намеревается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в РФ. Соответствующий проект появился на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такие действия позволят пополнить федеральный бюджет. В свою очередь это даст возможность продолжать программы стимулирования спроса на автомобили.

В частности, деньги пойдут на льготные автокредитование и лизинг. Также водители получат скидку на газомоторную технику.

Когда изменения в сборы вступят в силу, неизвестно. В документе не указывается точная дата реализация этой инициативы кабинета министров РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автоэксперты раскритиковали намерение Минцифры заменить водительские права на QR-коды. Эта идея имеет непредсказуемые последствия, считает председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев в Свердловской области Кирилл Форманчук. Лучше было бы правительству отменить бумажный паспорт и совместить эти два документа, считает председатель комитета.

Другой автоэксперт — председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков — считает, что предложившие идею чиновники сначала должны испытать её на себе. Замену прав на коды государство тоже должно оплачивать из своего кармана. К тому же лучше сначала посоветоваться с народом.