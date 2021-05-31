Кабмин расширит список пожароопасных населённых пунктов

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Заросли камыша, тростника, кустарника и хвойного леса добавлены в список факторов риска для возникновения пожара. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно постановлению правительства, теперь пожароопасными стали поселения, рядом с которыми есть заросли тростника, камыша или кустарника, расположенные в пределах 50 метров от их границ. Поле-, лесозащитные и мелиоративные насаждения, а также плодовые сады станут исключением. Таким образом кабмин планирует улучшить противопожарную ситуацию, сообщила изданию член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.

Когда муниципалитет будет отвечать за то, что его деревня граничит с камышом и это пожароопасно, он сможет найти тех, кто будет этот камыш косить, — отметила она.

Талабаева добавила, что теперь сведения о протяжённости границ с участками, где есть заросли тростника, камыша, сорных растений или кустарника, нужно будет указывать в паспорте населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. Такой паспорт составляют к началу пожароопасного сезона. Сейчас в нём есть только сведения о границах с лесными участками.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов наблюдается высокая пожароопасность. Речь идёт о востоке Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области, востоке Ставрополья и севере Дагестана. Кроме того, риск возникновения природных пожаров высок на юге Бурятии и Забайкальского края и на юго-западе Приморья. В Гидрометцентре пояснили, что ситуация не характерна для апреля и связана со скачком температуры из-за прихода тёплого воздуха из Европы.