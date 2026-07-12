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12 июля 2026 в 18:31

Кабачковая икра на зиму: банка, которая заменит и соус, и гарнир, и намазку — нужны кабачок, морковь и лук

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачковая икра — самая универсальная заготовка, которая выручает в любой ситуации: ее можно намазать на хлеб, подать как гарнир к мясу или использовать как соус для пасты. Хранятся целый год, не теряя вкуса.

Для приготовления понадобится 2,5 кг кабачков, 0,8 кг моркови, 0,7 кг лука, 120–130 мл растительного масла, 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, черный перец по вкусу, 5 зубчиков чеснока и 2 ст. л. 9% уксуса.

Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук нашинкуйте. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь, а следом кабачки. Томите овощи под крышкой на слабом огне около полутора часов. После этого перебейте массу блендером. Добавьте соль, сахар, перец и измельченный чеснок, если икра получилась жидковатой — уварите без крышки 20 минут. Влейте уксус, перемешайте, разложите горячую икру по банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить пробную партию икры по этому рецепту. Икра вышла бархатистой, яркой. Совет: если любите более пикантный вкус, добавьте в конце немного острого перца или тимьяна.

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Проверено редакцией
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