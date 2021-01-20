К Навальному в «Матросской Тишине» подселят сокамерников после карантина

Соседей в камеру к блогеру Алексею Навальному в СИЗО 99/1 («Матросская Тишина») подберут после того, как закончится двухнедельный карантин, а за это время оппозиционер пройдёт медосмотр и побеседует с психологом. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Пока он [Навальный] находится один в трёхместной камере на карантине, у него есть телевизор, холодильник и чайник. Сейчас Навальный проходит 14-дневный карантин, в который входит медосмотр и беседа с психологом. После этого ему подберут сокамерников, — сказал Мельников ТАСС.
Представитель ОНК также отметил, что у блогера возьмут анализы на COVID-19. По словам Мельникова, Навальный на условия содержания не жалуется, сотрудники не оказывали на него никакого давления. Морального и психического воздействия тоже не было.