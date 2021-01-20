К Навальному в «Матросской Тишине» подселят сокамерников после карантина

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Беременные женщины теоретически могут прививаться от коронавируса без ограничений. Об этом заявил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов. При этом он уточнил, что соответствующие исследования пока не проводились нигде в мире.

Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогеностью, поэтому в общем-то нет каких-то ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции,...