Извинившийся на видео за мытьё ног в источнике оказался этническим чеченцем

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Помывшие ноги в церковном источнике в Калининграде оказались военнослужащими из Дагестана. Тот, что извинился — этнический чеченец.

Об этом сообщил изданию «Подъём» председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов.

Только один, Расул, — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте. Остальные дагестанцы, — цитирует его издание.

Мирзаджанов рассказал, что с каждым из участников инцидента провели беседу, каждый из них записал ролик с извинениями. Их покажут в Дагестане и Чечне в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в роднике при храме несколько человек помыли ноги. Инцидент произошёл при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери «Живописный источник».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку о личностях мывших ноги в православном источнике в Калининграде молодых людях.

Как сообщил Кадыров, они, как ему удалось выяснить, оказались не чеченцами, но политик заявил, что национальность парней не важна, а такой поступок не просто циничный и демонстрирующий полное отсутствие нравственности.