«Известия» составили антирейтинг блогеров — нарушителей ПДД

https://static.news.ru/photo/bc3fcd70-292d-11eb-89b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Газета «Известия» составила антирейтинг блогеров — нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Его возглавил блогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа.

Эрид Давидыч делает публикации на автомобильную тематику и рекламирует в соцсетях машины. По данным правоохранительных органов, на его счету 674 штрафа за нарушение ПДД.

Также в топ-5 вошли Эдвард Бил, Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Ливтинов). За каждым из них числится несколько сотен административных протоколов.

В свою очередь в Госдуме «Известиям» рассказали, что депутаты готовят законопроект, который будет препятствовать рекламе нарушений ПДД в Интернете. При этом зарабатывающих на дорожном хайпе блогеров заставят платить налоги. Об этом заявил депутат Анатолий Выборный.

Люди лихачат на дорогах и делают из этого бизнес в прямом эфире. Они зарабатывают миллионы, но их доходы выпали из обоймы правового регулирования и из налогооблагаемой базы. Мы хотим их туда включить, — заявил депутат.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по его вине Марии Артёмовой. Об этом писал NEWS.ru.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. При этом Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.