Издатель «Ведомостей» вернул контроль над аккаунтом в Instagram

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Пресс-служба издательства «Бизнес Ньюс Медиа» сообщила о возвращении контроля над редакционным Instagram-аккаунтом «Ведомостей» издателем газеты. Ранее он был захвачен уволившимися журналистами.

Это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов «Ведомостей» за последний месяц. Началось служебное расследование. Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства «Бизнес Ньюс Медиа», будут выявлены, вина установлена, что повлечёт ответственность и наказание в соответствии с законом. Что касается контроля над инстаграм-аккаунтом «Ведомости», то он полностью восстановлен, — цитирует сообщение ТАСС.

Внутриредакционный конфликт начался в издании в марте 2020 года. Причиной стало назначение на пост главного редактора Андрея Шмарова. До этого он занимал должность гендиректора «Сноба». Многие журналисты заявили, что Шмаров запретил им освещать некоторые темы.

Спустя некоторое время сотрудники газеты зарегистрировали первичную ячейку профсоюза. Такой ход был сделан для обеспечения защиты от увольнения после смены руководства.

Как ранее писал NEWS.ru, профсоюз «Ведомостей» выдвинул ряд требований к акционерам. Сотрудники пригрозили забастовкой в случае отказа от их выполнения. В частности, одним из главных условий является соблюдение «Догмы» — негласного свода правил редакции.