Иудейская община осудила дискриминацию по национальным признакам

https://static.news.ru/photo/c7936f5a-ae54-11ea-a845-fa163e074e61_660.jpg Александр Борода Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Коллектив Еврейского музея и центра толерантности раскритиковал объявление о поиске сотрудника «славянской внешности» при приёме на работу.

Объявление содержало дискриминационное требование к соискателю. Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмущен произошедшим. Руководство музея приняло незамедлительное решение о прекращении сотрудничества с лицами, несущими за этот инцидент ответственность, — цитирует заявление центра РИА Новости.

Виновником инцидента стал организатор кафе в столичном Еврейском музее. Он привлёк субподрядчика по поиску персонала. Последний разместил объявление, в котором на должность бармена искали славянина.

Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. Все это не просто идет вразрез с нашими убеждениями, но является тем, чему мы как культурная и общественная организация уже почти восемь лет противодействуем, — заявил раввин Александр Борода.

NEWS.ru передавал ранее, что в Париже после манифестации против расизма задержали 20 человек. В частности, 12 задержанных являются членами правой радикальной группировки Generation Identitaire.