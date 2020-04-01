https://static.news.ru/photo/53191c10-73fd-11ea-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Если ситуация будет ухудшаться, мы рассматриваем вариант, что всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме, — сказал Музаев в эфире «Домашнего часа», который Минпросвещения проводит совместно с «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, экзамены в этом году, скорее всего, могут быть удалёнными, поскольку это ожидаемая мера. Об этом сообщил доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Отмечается, что он одобрил решение Минобрнауки о переносе вступительных экзаменов. Ямбург добавил, что технически надо готовиться к тому, что они будут удалёнными.

Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает сейчас новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления. Сейчас рассматривается возможность подать документы более чем в 50 вузов страны. Также планируется решить, как организовать приём иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ.