Итоги операции МВД «Нелегал-2023»: сколько и почему депортировали мигрантов Из России депортировали около 15 тысяч нелегалов в ходе операции МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что около 15 тысяч иностранцев выдворили из России в ходе операции «Нелегал-2023». Какие еще подробности известны?

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — сказала она.

Что известно про операцию «Нелегал-2023»

Ирина Волк рассказала, что операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября этого года. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ.

Она отметила, что во время проведения операции было возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и оружия, а также с незаконной миграцией и пересечением государственной границы.

Всего за два этапа удалось выявить около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Среди них — более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ. Помимо этого, обнаружено свыше 22 тысяч нарушений в трудовой деятельности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как МВД ужесточит контроль за мигрантами

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль, который проходят иностранные граждане перед выдачей российского паспорта, а также при запросе разрешений на временное проживание и видов на жительство. Причиной отказа в их получении может быть смена установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию.

Он также заявил о необходимости ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции будут задействованы в установке личностей, не предоставивших свои отпечатки пальцев. Если установят, что мигрант представляет угрозу общественной безопасности, то его депортируют.

«Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать», — высказался Колокольцев.

Что известно об ограничении прав нелегальных мигрантов

МВД 3 ноября подготовило проект закона, согласно которому нелегальным мигрантам запретят регистрировать транспортные средства, открывать банковские счета или заключать брак.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова уверена, что такая мера поможет выявлять нелегальных мигрантов и выдворять их из страны.

Депутаты Госдумы подготовили к рассмотрению законопроект, ужесточающий ответственность нелегальных мигрантов за правонарушения. Сейчас за нарушение закона иностранцам могут назначить штраф, но парламентарии выступают за депортацию.

Ужесточение законодательства связано с ростом числа правонарушений, совершаемых мигрантами. По данным МВД, за последние три года преступность мигрантов в России выросла на 25%. За 2023 год иностранцы уже совершили около 25 тысяч преступлений, в том числе 157 убийств.

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