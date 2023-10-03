Сенатор призвал выдворять из России мигрантов при попытке протестовать Сенатор Цеков призвал выдворять из России мигрантов при попытке протестовать

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал в разговоре с NEWS.ru выдворять из России мигрантов, если те попытаются через протесты добиться права жить не по законам РФ, а согласно национальным традициям, в том числе по шариату. Он добавил, что если среди них окажутся получившие паспорта РФ, то гражданство таких людей необходимо прекратить и депортировать их на родину.

Если [мигранты] хотят жить согласно своим уставам в рамках законов государств, где жили, то они должны ехать туда, там жить, там требовать какие-то особые законы для себя, там протестовать. Если они попытаются протестовать здесь, то я, однозначно, поддерживаю прекращение их гражданства и выдворение из страны. А тех, кто не является гражданином России — тем более. И тех, и тех, — подчеркнул Цеков.

Он уверен, что другого пути нет, потому что «потом придется бороться с радикальными взглядами людей, которых мы по доброй воле к себе запустили».

Мы другая страна, с другим менталитетом, другими взглядами, ценностями и традициями. Навязывать нам их ценности мы не позволим. Работа должна начинаться в той стране, где мигранты проживают — они должны интересоваться всеми российскими ценностями, традициями и готовиться их соблюдать. Они должны знать историю и законодательство России. Подходы должны быть самые жесткие, — подытожил Цеков.

Накануне глава Федерального агентства по делам национальностей заявил, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат. Как писал «Коммерсант», ссылаясь на анонимный опрос ФАДН, свыше 43% мигрантов отдают предпочтение закону шариата, то есть религиозному праву, вместо установленных на территории России светских законов. При этом почти четверть из участников опроса готовы отстаивать свое право жить по закону шариата в ходе протестов и других уличных акций.

Ранее также сообщалось о массовой драке мигрантов на улице в Новой Москве. В потасовке участвовали не менее 20 человек. Как утверждали очевидцы, вблизи места драки находится большое количество нелегальных общежитий, а также стройка жилого комплекса «Новое Внуково». Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего.