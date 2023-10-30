Франция вышлет 39 экстремистов в РФ: кого депортируют, при чем тут Израиль Франция хочет депортировать в Россию 39 подозреваемых в религиозном экстремизме

Фото: Lafargue Raphael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жерар Дарманен

Глава МВД Франции Жерар Дарманен объявил о планах выслать из страны 39 россиян, которых подозревают в приверженности радикальному исламу. О чем говорил глава МВД Франции, при чем тут Израиль, опасны ли они для общества и как отреагировали в России?

Каких россиян хочет выслать Франция

Жерар Дарманен заявил, что французские власти уже составили список 39 россиян, подозреваемых в экстремизме.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям и начнем соответствующие переговоры и процедуры. Нам необходимо обезопасить нашу страну от возможных негативных проявлений радикального ислама, в том числе от террористических актов», — заявил Дарманен.

Министр подчеркнул, что выслать россиян из страны без согласия властей РФ принять их не получится. Пока над подозреваемыми установлен «самый строгий контроль». Он не назвал имен россиян и не привел примеров их радикализации.

15 октября Дарманен сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона был составлен список из 60 граждан России, внесенных в список Fiche S: лиц, представляющих угрозу для государственной безопасности. Это произошло после убийства в городе Аррас, где мужчина чеченского происхождения зарезал своего бывшего школьного учителя с криком «Аллах акбар!».

Дарманен подчеркивал, что Франция не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека, который в августе 2022 года осудил Париж за высылку чеченцев.

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press Жерар Дарманен

Как связан Израиль с высылкой россиян из Франции

Дарманен связывает опасения во Франции по отношению к радикальному исламу с ростом числа антисемитских акций и преступлений, которые начались после эскалации в секторе Газа 7 октября. С того момента МВД Франции зафиксировало 819 антисемитских акций и арестовало в связи с ними 414 человек.

«Существует значительный скрытый антисемитизм в мире и в Европе. В нашей стране, где проживает крупнейшее еврейское сообщество, мы делаем все, чтобы защитить наших еврейских граждан», — объявил министр.

Власти французских городов столкнулись с массовыми демонстрациями в поддержку Палестины. В ряде городов, таких как Ницца, митинги были запрещены полностью. В Париже акция в поддержку Палестины была согласована с властями.

«Когда те, кто организуют демонстрации, не уважают общественный порядок и проявляют скрытый антисемитизм, мы их запрещаем. На этой неделе демонстрация, о которой заявили политические партии, будет разрешена в Париже префектом полиции, поскольку у нас есть гарантии и мы уверены в организаторах, однако уверенность не исключает контроля», — заявил Дарманен.

Как отреагировали в России

В российском посольстве в Париже сообщили РИА Новости, что власти Франции не связывались по вопросу депортации граждан РФ.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что власти европейской страны пытаются переложить на Россию ответственность за радикализацию во Франции. Он указал, что россияне, которых хотят депортировать, не совершали никаких преступлений, их хотят выслать из европейской страны лишь за то, что они, предположительно, испытывают религиозные чувства радикального характера.

Парламентарий назвал депортацию 39 россиян «политически ангажированным шагом» и предположил, что их могут забросить в Россию спецслужбы.

«Я считаю, что мы должны разобраться в ситуации, узнать, каких людей хотят депортировать. И уже потом решить, принимаем мы этих людей или нет», — отметил Чепа.

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