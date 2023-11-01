Возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для своего ребенка прорабатывается в России, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, полис мог бы защитить право детей на здравоохранение.