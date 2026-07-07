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07 июля 2026 в 11:34

Итальянец бы меня проклял, но этот рамен-карбонара из дошика — мой личный кулинарный хит

Фото: D-NEWS.ru
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Вечно голоден, вечно спешу. Этот рецепт спасает меня, когда холодильник пуст, а хочется праздника.

Ингредиенты

Лапша быстрого приготовления — 300 г, яйцо куриное — 2 шт., сыр пармезан тертый — 80 г, бекон — 8 ломтиков, чеснок — 3 зубчика, базилик — 4 веточки, масло оливковое — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала вилкой взбиваю яйца с тертым пармезаном — это наша будущая сливочная основа. Нарезаю бекон тонкой соломкой, а чеснок мелко рублю. Лапшу варю по инструкции, откидываю на дуршлаг, даю стечь и сбрызгиваю оливковым маслом, чтобы не слиплась. В глубокой сковороде жарю бекон до хруста, кидаю туда чеснок и пассерую минуту. Добавляю в сковороду лапшу, перемешиваю, снимаю с огня и сразу вливаю яйца с пармезаном. Быстро мешаю, пока сыр не растопится, и раскладываю по тарелкам, посыпав листиками базилика.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась невероятно кремовой, а яичный желток сделал цвет ярким, как в итальянском ресторане. Единственное, что меня удивило — лапша не разварилась в кашу, а осталась упругой. Мой совет: не экономьте на пармезане, он тут главный герой.

Проверено редакцией
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